غرق طفل في مياه شاطئ مارينا دلتا ببلطيم

لقي طفل في الثالثة عشر من عمره ، مصرعه غرقاً بمياه البحر المتوسط قبالة محافظة كفر الشيخ ، في قرية مارينا دلتا ببلطيم، أثناء نزوله للاستجمام والتنزه، ولم تفلح محاولات إنقاذه .

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة بلطيم ، بوصول جثة لطفل في الثالثة عشر من عمره ، مقيم بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية ، أدعاء غرق في البحر المتوسط قبالة محافظة كفر الشيخ .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بلطيم ، للمستشفي، حيث تبين أن الجثة لطفل يدعي ، عمرو مصطفى سرحان ، مقيم بمدينة المنصورة ، وأنه كان بصحبة والدته للاستجمام والتنزه قبيل غروب الشمس نزل لمياه البحر المتوسط ، بقرية مارينا دلتا ببلطيم ، وسحبه التيار ولعدم أجادته السباحة غرق .

تم وضع الجثة، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق .