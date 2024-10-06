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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرق طفل في مياه شاطئ مارينا دلتا ببلطيم

لواء إيهاب عطية مدير
لواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ
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لقي طفل في الثالثة عشر من عمره ، مصرعه غرقاً بمياه البحر المتوسط قبالة محافظة كفر الشيخ ، في قرية مارينا دلتا ببلطيم، أثناء نزوله للاستجمام والتنزه، ولم تفلح محاولات إنقاذه .

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة بلطيم ، بوصول جثة لطفل في الثالثة عشر من عمره ، مقيم بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية ، أدعاء غرق في البحر المتوسط قبالة محافظة كفر الشيخ .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بلطيم ، للمستشفي، حيث تبين أن الجثة لطفل يدعي ، عمرو مصطفى سرحان ، مقيم بمدينة المنصورة ، وأنه كان بصحبة والدته للاستجمام والتنزه قبيل غروب الشمس نزل لمياه البحر المتوسط ، بقرية مارينا دلتا ببلطيم ، وسحبه التيار ولعدم أجادته السباحة غرق .

تم وضع الجثة، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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