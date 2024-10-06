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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يكرر مطالب إخلاء 25 منطقة في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرًا جديدًا لإخلاء نحو 25 منطقة في جنوب لبنان، مطالبًا السكان بالانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق أمس السبت، أصدر الجيش أوامر إخلاء إضافية لمناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. 

وادعى الجيش أنه يستهدف أهدافًا استراتيجية لحزب الله في بيروت، تشمل مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة ومراكز القيادة.

من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لحزب الله وجود أي أسلحة أو مخازن في المباني التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، مؤكدًا في بيان له أن "ادعاءات الاحتلال الكاذبة بشأن وجود أسلحة أو مخازن في المباني المدنية المستهدفة لا أساس لها من الصحة".

جيش الاحتلال جنوب لبنان الضاحية الجنوبية بيروت