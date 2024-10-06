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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت أمام ليون

نانت
نانت
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أعلن انطوان كومبواري المدير الفنى لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه "البلدوذر" مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليون، وذلم بعد قليل على ملعب " غروباما ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نانت كالتالى:
حراسة المرمى: ألبان لافونت
خط الدفاع: كيلفن أميان – نيكولاس كوزا – ناثان زيزي – نيكولاس بالوا.
خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – جيان فيليب جبامين.
خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون - سوربا توماس.
ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه، منتظرًا اعطاءه فرصة المشاركة فى المبارة .
ويحتل فريق نانت المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ليون المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

 

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