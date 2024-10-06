الدورى الفرنسى.. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت أمام ليون

أعلن انطوان كومبواري المدير الفنى لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه "البلدوذر" مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليون، وذلم بعد قليل على ملعب " غروباما ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نانت كالتالى:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كيلفن أميان – نيكولاس كوزا – ناثان زيزي – نيكولاس بالوا.

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – جيان فيليب جبامين.

خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون - سوربا توماس.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه، منتظرًا اعطاءه فرصة المشاركة فى المبارة .

ويحتل فريق نانت المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ليون المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.



