أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال تنفذ غارات مكثفة وقصفا مدفعيا على عدد من بلدات الجنوب اللبناني.

وفي سياق متصل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تحذيرًا جديدًا للسكان في حوالي 25 منطقة بجنوب لبنان، مطالبًا إياهم بالانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأمس السبت، أطلق الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. وادعى الجيش أنه يستهدف أهدافًا استراتيجية لحزب الله في بيروت، تشمل مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة ومراكز القيادة.

من جهته، نفى المكتب الإعلامي لحزب الله وجود أي أسلحة أو مخازن في المباني التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، مؤكدًا في بيان له أن "ادعاءات الاحتلال الكاذبة حول وجود أسلحة أو مخازن في المباني المدنية المستهدفة لا أساس لها من الصحة".