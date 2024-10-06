يوم أسود في تاريخ الاحتلال.. "طوفان الأقصى" ملحمة الشجاعة والتحدي الفلسطيني| شاهد

صباح يوم 7 أكتوبر 2023، انطلقت صافرات الإنذار بالأراضي المحتلة معلنة بداية "طوفان الأقصى".. على وقع أصوات الانفجارات، تجمعت الأرواح الشجاعة في غلاف غزة، معبرة عن إرادة لا تقهر كانت تلك لحظة تاريخية، حيث اتحدت قلوب المقاومين تحت راية الحرية، ساعين إلى استعادة كرامتهم.

أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس عبر ذراعها العسكري كتائب القسام، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، جاءت ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

أعلن القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، عن بدء العملية كخطوة للتصدي للاعتداءات المتكررة، انطلقت العملية بهجوم صاروخي مكثف نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث استهدفت آلاف الصواريخ مستوطنات إسرائيلية تمتد من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال، والقدس شرقًا.

في نفس الوقت نفذت المقاومة عملية برية باستخدام سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وطائرات شراعية، مستهدفين البلدات المحيطة بقطاع غزة، وتمكنوا من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية، في سديروت، ووصلوا إلى أوفاكيم وتم اقتحام نتيفوت، ونتجت اشتباكات عنيفة في المستوطنات، كما تم أسر عددًا من الجنود والمدنيين واقتادوهم إلى غزة، فضلاً عن الاستيلاء على مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.