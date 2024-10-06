في ذكرى «حادثة المنصة».. تعرف على أسقف الكنيسة الذي استشهد مع السادات

يحتفل الشعب المصري اليوم بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، ذكرى الكرامة والعزة والنصر، حيث عبر الجيش المصري خط بارليف المنيع، وهزم جيش الاحتلال الإسرائيلى في ملحمة تاريخية.



كما حمل هذا التاريخ ذكرى النصر حمل كذلك ذكرى الغدر وسموم طيور الظلام، حيث قام مجموعة من الإخوان الإرهابين وسط العرض العسكري يوم 6 أكتوبر سنة 1981 في احتفالات 6 أكتوبر بتنفيذ حادثة “المنصة” الذي وقع على إثرها اغتيال رئيس الجمهورية محمد أنور السادات.



ولم يكن السادات الضحية الوحيدة في تلك الحادثة، بل كان هناك شهداء عدة وهم (اللواء أركان حرب حسن علام، المهندس سمير حلمي إبراهيم، المقدم الركن خلفان ناصر الغماري، محمد يوسف رشوان، شانج لوي، سعيد عبد الرؤوف بكر)



وأخيراً، كان الأنبا صموئيل أسقف الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحد أولئك الشهداء كذلك.



أبرز المعلومات حول الأنبا صموئيل

- من مواليد القاهرة 8 ديسمبر 1920م

- حصل على ليسانس الحقوق عام 1942 م.

- حصل على دبلوم الكلية الإكليريكية عام 1944م

- حصل على بكالوريوس تربية وعلم ونفس من برنستون Princeton University.

- ثم ماجستير في التربية الدينية من برنستون Princeton University

- عمل مدرسا للإكليريكية.

- عمل رئيسًا لقسم الدراسات الاجتماعية للمعهد العالي للدراسات القبطية.

- ترهب بدير الانبا صموئيل المعترف فى إبريل 1948م بإسم الراهب مكارى الصموئيلى.

- ذهب الى دير السريان بتوجيه ابونا مينا المتوحد 1950م ليصير الراهب مكارى السريانى.

- رُسِمَ قساً1950، ثم قمصًا في عام 1959م.

- رُسم أسقفًا: الأحد 30 سبتمبر 1962م.

- استشهد في 6 أكتوبر 1981 اثناء مشاركته احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.