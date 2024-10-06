«الغباري»: حرب أكتوبر تثمن منهج التخطيط والإعداد المحكم لتحقيق النصر

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إنّ حرب أكتوبر منهج حياة رائع يثمن على تخطيط دقيق وإعداد وتنفيذ محكم، موضحا أنّ المشهد المصري في حرب أكتوبر 1973 جسدته حماس مرة ثانية عندما استخدمت منهج أكتوبر في ضرب إسرائيل 7 أكتوبر الماضي من خلال الهجوم في عدم وجود الاحتياط المستدعي كما حدث في الحرب.

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ نجاح الدولة المصرية في حرب أكتوبر ناتج عن إعداد وتنفيذ جيد، ناصحا باتخاذ هذا المنهج التخطيطي في مختلف جوانب الحياة، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ منهج التخطيط المحكم في كل خطواته، إذ إنّه لا يقدم على عمل إلا بالدراسة والتمحيض وضمان النتائج.

وواصل: «أنا كنت موجود في حرب أكتوبر 1973 في عمليات الفرقة الثانية وكنت مسؤول عن معبر الفرقة الرئيسي وهو كوبري 31 الأساسي وشاركت كقائد نقطة المراجعة التي تدفق عليه القوات، ولكن كان يدهشني إصرار كل الناس على التعدية من خلاله»، لافتا إلى أنّ ذلك لم يكن مسموحا، ولكن يجب الحضور على وقت الحرب، كون دخول إدارة القوات ودخولها على الكوبري في وقت الحرب يمثل عبئا عليه.