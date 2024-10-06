محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

وضع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأحد، إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري الـ 51 لنصر أكتوبر، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحر الأحمر، والعميد وائل محمد قائد قطاع البحر الأحمر العسكري .

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني ، وسلام الشهيد ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر ، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، كما قرأ جميع الحضور الفاتحة علي أرواح الشهداء .

من جانبه قدم المحافظ التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجميع أبناء الوطن بمناسبة الذكرى ال 51 لنصر أكتوبر العظيم ، كما قدم تهنئة خاصة لقوات الجيش والشرطة تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وواجبات للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط من شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن ، كما وجه سيادته رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكون من أبناءهم فداء لرفعة الوطن ، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة والشرطة الأوفياء يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية وتقديم أرواحهم في الحفاظ علي أمن وأمان الوطن وحماية المواطنين .

حضر وضع إكليل الزهور كمال سليمان السكرتير العام المساعد والعقيد هيثم لاشين المستشار العسكري للمحافظة واللواء إيهاب رأفت واللواء أحمد حامد مستشاري المحافظ لشئون المديريات والمدن ، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة الساحلية.