الدورى الإنجليزى.. راشفورد يقود مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا

أعلن إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا .

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.