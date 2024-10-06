ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس إلهي في كنيسة المسيح الفادي بفلسطين لدعم طلبة الثانوية العامة

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقيم صباح اليوم قداس إلهي في كنيسة المسيح الفادي بالطيبة بفلسطين ، وذلك من أجل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025. 

وقد شهد القداس مشاركة عدد كبير من الطلاب وأسرهم، حيث دعا الكهنة خلال القداس إلى الصلاة من أجل نجاحهم وتفوقهم في هذا العام الدراسي الهام.

و ترأس القداس كاهن الكنيسة، الذي ألقى عظة روحانية شدد فيها على أهمية الالتزام والدعاء في هذه المرحلة الدراسية الحساسة ، كما تضمن القداس صلوات خاصة للطلاب، حيث تم رفع الطلبات إلى الله لكي يمنحهم الحكمة والتركيز خلال فترة الامتحانات.

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع فعاليات القداس، مما يعكس روح التعاون والدعم المتبادل بين أفراد المجتمع ، وقد عبّر عدد من الطلاب عن امتنانهم لمثل هذه الفعاليات، مؤكدين على دورها في تعزيز روح الثقة والتفاؤل لديهم.

وكما أقيمت عقب القداس جلسة حوارية مع أولياء الأمور لمناقشة سبل دعم أبنائهم خلال السنة الدراسية وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية التي قد تواجههم.

الثانوية العامة الامتحانات الضغوط النفسية صباح اليوم