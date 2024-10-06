قداس إلهي في كنيسة المسيح الفادي بفلسطين لدعم طلبة الثانوية العامة

أقيم صباح اليوم قداس إلهي في كنيسة المسيح الفادي بالطيبة بفلسطين ، وذلك من أجل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

وقد شهد القداس مشاركة عدد كبير من الطلاب وأسرهم، حيث دعا الكهنة خلال القداس إلى الصلاة من أجل نجاحهم وتفوقهم في هذا العام الدراسي الهام.

و ترأس القداس كاهن الكنيسة، الذي ألقى عظة روحانية شدد فيها على أهمية الالتزام والدعاء في هذه المرحلة الدراسية الحساسة ، كما تضمن القداس صلوات خاصة للطلاب، حيث تم رفع الطلبات إلى الله لكي يمنحهم الحكمة والتركيز خلال فترة الامتحانات.

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع فعاليات القداس، مما يعكس روح التعاون والدعم المتبادل بين أفراد المجتمع ، وقد عبّر عدد من الطلاب عن امتنانهم لمثل هذه الفعاليات، مؤكدين على دورها في تعزيز روح الثقة والتفاؤل لديهم.

وكما أقيمت عقب القداس جلسة حوارية مع أولياء الأمور لمناقشة سبل دعم أبنائهم خلال السنة الدراسية وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية التي قد تواجههم.