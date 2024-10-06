نصر أكتوبر فى عيون السينما والدراما.. أعمال جسدت ملحمة النصر على الشاشة

الفن مرآة المجتمع، ونصر اكتوبر العظيم أحد أهم الأحداث التاريخية التى مرت على مصر والعالم العربي، وتم تقديم حرب أكتوبر بأكثر من زاوية فنية لعدد كبير من الأعمال، بين الطرح السينمائى، والذى تتوافر فيه تقديم المعارك بشكل أفضل، وسرد الأحداث فى إطار حركي يوثق الملحمة التى حققتها القوات المسلحة المصرية وجنودها البواسل، إلي جانب تقديم الطرح الدرامي، وذلك بجوانب أخري من الحروب المختلفة والبعيدة عن السلاح، وهي حروب الاستخبارات والمعلومات، والتى قدمتها الدراما بعدد من الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحاً كبيراً وأصداء واسعة، وقدمت بطولات جليلة لرجال المخابرات العامة المصرية.

الطريق إلى إيلات

يعتبر فيلم الطريق إلى إيلات أحد أبرز الأعمال الفنية التى قدمت حرب أكتوبر، وكان عن تنفيذ الضفادع البشرية عملية تدمير المدرعة إيلات، ونجح رجال قواتنا المسلحة المصرية فى تنفيذ العملية بنجاح.

الطريق إلى إيلات

الفيلم بطولة نبيل الحلفاوى، صلاح ذو الفقار، عزت العلايلي، محمد الدفراوي، محمد سعد، علاء مرسي، ناصر سيف، والإخراج إنعام محمد علي.

الرصاصة لا تزال في جيبي

يقدم الفيلم طرح بشكل مختلف، عن طريق قصة حب تجمع شاب وابنة عمه، وتشترك أحداث البلد بين النكسة ونصر أكتوبر، لينتصر الحب وينتصر الشعب المصري فى معركته فى حرب أكتوبر.

محمود يس

الفيلم بطولة محمود يس، نجوي إبراهيم، حسين فهمي، يوسف شعبان، سعيد صالح، والإخراج حسام الدين مصطفى.

أغنية على الممر

يطرح الفيلم زاوية جديدة للحندي المصىري، عن طريق مجموعة من الجنود يفقدوا الاتصال بالقيادة، وتظهر ملامح كل شخصية بتفاصيلها فى ذلك الموقف الصعب، وبين التباين فى المواقف بالدوافع الإنسانية.

مشهد من الفيلم

الفيلم بطولة محمود مرسي، صلاح قابيل، محمود يس، صلاح السعدني، والإخراج علي عبدالخالق.

أبناء الصمت

تدور أحداث الفيلم حول الفترة العصيبة خلال حرب الاستنزاف، والبطولات التى قدمتها القوات المسلحة المصرية، إلى جانب الشعب المصري العظيم، وتقوم الصحافية الباسلة فى الوقوف والتصدى لرئيس التحرير الانتهازي، وتمر الأحداث حتي تحقيق النصر.

الفيلم بطولة ميرفت امين، نور الشريف، محمود مرسي، مديحة كامل، أحمد زكي، محمد صبحي، سيد زيان، والإخراج محمد راضي.

العمر لحظة

تدور أحداث الفيلم حول الصحافية التى تسافر مع الجنود لتغطية الحرب، وتقع فى حب أحد الضباط، وتساعدهم فى التغلب على العديد من المشكلات، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقي درامي.

الفيلم بطولة ماحدة، أحمد مظهر، نبيلة عبيد، ناهد شريف، أحمد زكي، تأليف يوسف السباعي والإخراج محمد راضي.

فيلم الممر

يقدم فيلم الممر رصد مختلف لاحداث حرب أكتوبر، عن طريق صحفي مراسل حربي يتحرك مع كتيبة من كتائب الجيش المصري، ويرصد الشكل الإنساني للجنود المشاركين فى المعركة.

الممر

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد رزق، محمد فراج، اياد نصار، أحمد صلاح حسني، والإخراج شريف عرفة.

وعلى مستوى الدراما الهجان وجمعة الشوان الأبرز

قدمت الدراما عدد من الأعمال الفنية التى ألقت الضوء على حرب أكتوبر، ولكن بطبيعة الأعمال الجاسوسية.

رأفت الهجان

يعتبر مسلسل رأفت الهجان للفنان محمود عبد العزيز هو الأبرز، وذلك لنجاح الأعمال بعدد من الأجزاء، وقدم طرح من زاوية نجاح المخابرات العامة المصرية فى زرع جاسوس داخل المجتمع الإسرائيلي، ومدي مساهمته فى نصر أكتوبر.

مشهد من المسلسل

المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يوسف شعبان، يسرا، محمد وفيق، أحمد ماهر، نبيل الحلفاوى.

دموع في عيون وقحة

قدم الزعيم عادل إمام مسلسل دموع في عيون وقحه، ولاقي أصداء واسعة، وكانت تدور أحداث المسلسل حول جمعة الشاب الذي جندته المخابرات العامة المصرية، للسفر لإسرائيل وجلب المعلومات، في واحدة من أنجح عمليات التخابر فى التاريخ الحديث.

مشهد من المسلسل

المسلسل بطولة عادل إمام، محمود الحندي، صلاح قابيل، معالي زايد.

السقوط في بئر سبع

هنا يقدم المسلسل أسرة مصرية، ولكن بطرح آخر وهو تجنيد العدو الإسرائيلي لهم، ولكن كشفتهم المخابرات العامة المصرية وأوقعت بهم.

مشهد من المسلسل



المسلسل بطولة سعيد صالح، إسعاد يونس، حنان ترك، طارق لطفي، خالد محمود، محمد الصاوي.