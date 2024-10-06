الدورى الانجليزى.. تشكيل هجومى لأستون فيلا لمواجهة مانشستر يونايتد

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق استون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: روس باركلي، يوري تيليمانس، جيدون فيلوجين.

خط الهجوم: ليون بايلي، مورجان روجيرس، أولي واتكينز.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط.