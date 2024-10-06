بدء قبول دفعة جديدة في مركز تدريب خدام الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

أعلن مركز تدريب خدام الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن بدء قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة النظامية لعامي 2024-2026.

و يأتي هذا الإعلان تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، وبإشراف الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا رافائيل، شريك الخدمة الرسولية.

تبدأ الدراسة النظامية اعتباراً من الأحد 6 أكتوبر 2024، حيث يسعى المركز إلى تقديم مناهج دراسية متخصصة تهدف إلى بناء مهارات ومعارف وقدرات الخدام، مما يساهم في إعداد خادم أرثوذكسي متطور قادر على مواجهة التحديات الحديثة.

وتتضمن المواد الدراسية على مدار السنتين مجموعة متنوعة من الموضوعات، منها:

1. لاهوت عقيدي

2. لاهوت طقسي

3. لاهوت دفاعي

4. لاهوت مقارن

5. لاهوت روحي

6. لاهوت السيد المسيح من خلال سفر الرؤيا

7. العقيدة في النصوص الكتابية والأبائية

8. قوانين الكنيسة كمصدر للعقيدة والطقوس

9. مصداقية الكتاب المقدس

10. دفاعيات كتاب مقدس

11. تاريخ الطقوس الكنسية (الأجبية، القداسات، الصوم)

12. تاريخ الكنيسة (تاريخ الباباوات)

13. علم الباترولوجي

14. الكرازة في فكر بولس الرسول ومنهجية رسائله

15. علم النفس

16. لاهوت رعوي

17. أعرف مخدومك

18. قيادة وإدارة

19. فن اكتساب المهارات للخدمة

20. حياة أسرية

21. طرق مبتكرة لشرح دروس مدارس الأحد

22. الاستخدام الصحيح للسوشيال ميديا

ستقوم بتدريس هذه المواد مجموعة منتخبة من الأساقفة، وآباء الكهنة، وأساتذة ومدربين متخصصين، مما يضمن تقديم محتوى تعليمي متميز ومتكامل.

يأمل المركز في جذب عدد كبير من الشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم وتحقيق تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، وذلك من خلال الدراسة والخدمة الكنسية.