10 اكتوبر.. حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا لمباراة موريتانيا

يعقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا يوم 10 اكتوبر الجاري استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و ١٥ في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالمغرب .

وانطلاق معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ظهر اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و ١٥.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير



رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاته

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد



حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي فتحي

إبراهيم عادل

مصطفى محمد

أسامة فيصل