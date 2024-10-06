ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

10 اكتوبر.. حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا لمباراة موريتانيا

حسام حسن
حسام حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا يوم 10 اكتوبر الجاري استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و ١٥ في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالمغرب .

وانطلاق معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ظهر اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و ١٥.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير


رامي ربيعة
محمد عبد المنعم  
أحمد رمضان بيكهام 
خالد صبحي 
محمد حمدي شرف 
محمد شحاته 
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد


حمدي فتحي 
مروان عطية 
ناصر ماهر 
أحمد سيد زيزو  
نبيل عماد دونجا 
محمود حسن تريزيجيه  
عمر مرموش 
محمد صلاح
مصطفي فتحي 
إبراهيم عادل

مصطفى محمد 
أسامة فيصل

التوأم حسام حسن مؤتمرا صحافيا