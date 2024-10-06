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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا بولا يشارك في احتفالات انتصارات 6 أكتوبر بالغربية

ارشيف
ارشيف
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شارك اليوم الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، في مراسم وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للمحافظة  في إطار احتفالات محافظة الغربية بذكرى انتصارات 6 أكتوبر والعيد القومي للمحافظة.

جاءت مشاركة  الأنبا بولا تأكيدًا على الروح الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، حيث تمثل هذه الاحتفالات رمزًا للفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققها الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة.

وقد شهدت مراسم وضع الأكليل حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأديان المختلفة، مما يعكس الوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب المصري.

وأعرب  الأنبا بولا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أهمية استذكار تلك البطولات التي سطّرها أبناء الوطن في سبيل الدفاع عن الأرض والكرامة.

 

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