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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج للجنايات

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة مسجل خطر إلى محاكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة
كان قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس مسجل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة  على ذمة التحقيق في  بالمرج.
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتقرير  بالمضبوطات من  المعمل الكيمائي وإحراز السلاح الأبيض في المعمل الجنائي 
الجدير بالذكر انه كانت نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط (عاطل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (740 قرص مخدر - 4 زجاجات تحوى سائل مخدر - سلاح أبيض).

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