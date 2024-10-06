"القصة القصيرة للأطفال".. لقاء أدبي في اليوم الخامس لمعرض دمنهور السابع للكتاب

يواصل معرض دمنهور السابع للكتاب، تقديم باقة متنوعة من الفعاليات المثرية والمثقفة التي أضفت جوًا من الحيوية على أرض مكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت شعار "الثقافة ترتقي بالإنسان"، تبوأ الحدث مكانته كواحد من أبرز المنصات الثقافية في المنطقة.

وانطلقت الفعاليات الصباحية، بلقاء حول أدب الطفل، حيث تحدث بهاء محمود والدكتور كمال اللهيب بإشراف الدكتور هاني قدري، يليها ندوة تناولت "أهمية الأسرة في بناء الإنسان" بمشاركة ليديا إميل وسمية صبري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وإقامة لقاءات أدبية مع أندية أدب دمنهور وكوم حمادة، ومشاركات متميزة من جامعة دمنهور بإشراف الشاعر مجدي العناديلي.

في الفترة المسائية، تنوعت الفعاليات مع عقد ندوة حول "دور الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة ذوي الاعاقة" بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وندوة تجربية تشكيلية في النحت والتصوير بمشاركة خبراء متميزين.

وفي مسرح العرائس وخيمة الطفل، ازدهرت الأنشطة الفنية والمسابقات، بمشاركة واسعة من الجمهور وورش عمل لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي ختام اليوم، انعقدت ندوة تناولت "السرد في البحيرة" بمشاركة كبار الأدباء والمفكرين، بينما أضاءت فرقة "قادرون" مسرح الروماني بعرض فني مميز، ملهم ومبهج لمتحدي الاعاقة، مشيرة إلى تنوع وغنى الفعاليات التي تحتضنها هذه الساحة الثقافية الرائعة.