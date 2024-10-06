جامعة قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر بتنظيم أنشطة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن إطلاق الجامعة مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات احتفالاً بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب، وترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتذكيرهم ببطولات حرب أكتوبر 1973.

وأوضح "مندور" أن هذه الأنشطة تشمل ندوات وفعاليات متعددة تُنظم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بمشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة مضيفاً أن دور الجامعة في تنظيم هذه الأنشطة تأتي لتسليط الضوء على الإنجازات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة المصرية، ولتوعية الطلاب بأهمية تلك الذكرى الوطنية التي شكلت نقطة تحول في تاريخ مصر.

ومن بين أبرز الفعاليات التي سيتم تنظيمها، ندوة يلقيها اللواء دكتور محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية ومحافظ الوادي الجديد الأسبق، والتي ستقام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بحضور 400 طالب وطالبة. كما ستشهد الجامعة ندوة أخرى لعدد من القيادات العسكرية بمشاركة نفس العدد من الطلاب.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى إشراك الطلاب في الأنشطة الوطنية بشكل مباشر، بما يعزز من حسهم بالمسؤولية الوطنية.

وأشار " عبد النعيم" إلى أن هذه الفعاليات تسعى إلى دمج الطلاب في أنشطة تفاعلية تبرز دورهم المستقبلي كقادة للمجتمع، ونعمل على تقديم برامج متنوعة تعزز من انتمائهم للوطن.

هذا ومن المنتظر ـ يوم الإثنين المقبل، الموافق 7 أكتوبرـ أن ينطلق سباق الطريق بمشاركة 500 طالب وطالبة، حيث يبدأ السباق من أمام مبنى الأنشطة الطلابية وصولاً إلى المدينة الجامعية.

كما سيتم تدشين مهرجان "أكتوبر العزة والكرامة" في الأسبوع الثالث من أكتوبر، الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر، ويشمل مسابقات رياضية متنوعة تشمل كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وتنس الطاولة، بمشاركة 500 طالب وطالبة.

وفي الأسبوع الثاني من أكتوبر، سيتم عرض فيلم "السرب" في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور 500 طالب وطالبة، كما ستقوم الجامعة بزيارة للقيادات العسكرية في معسكر الجلاء بالإسماعيلية خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر، بمشاركة 20 طالبًا وطالبة.

وتتضمن الفعاليات برنامج زيارات يشمل 200 طالب وطالبة، حيث سيتم تنظيم فوجين من الطلاب لزيارة بانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربي ببورسعيد، إضافة إلى زيارتين لمتحف القوات الجوية.

وسيتم في 28 نوفمبر عقد الندوة التثقيفية الكبرى بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، بمشاركة 350 طالبًا وطالبة.

تأتي هذه الخطة بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتحت إشراف إداراتها المختلفة، بقيادة الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة بهدف إشراك الطلاب في أنشطة تعزز وعيهم بتاريخ مصر العسكري وبطولات جيشها.