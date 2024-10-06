جوتيريش يؤكد ضرورة عدم التوقف عن العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة عدم التوقف أبدا عن العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع، يمكّن إسرائيل وفلسطين وجميع الدول الأخرى في المنطقة من أن تنعم بالعيش في سلام وكرامة واحترام لبعضها البعض.

وقال جوتيريش - في رسالة مصورة بمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية في غزة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت قبل عام ولا تزال تعصف بحياة الفلسطينيين وتُلحق بهم معاناة إنسانية بالغة" مؤكدا ضرورة أن يركز المجتمع الدولي على الأحداث الرهيبة التي وقعت، معربا عن تضامنه مع ضحايا الحرب وأقاربهم.

وأضاف أن الشعب اللبناني أيضا لحقت به معاناة الحرب، مشددا على ضرورة إسكات الأسلحة ووقف الألم الذي يحيط بالمنطقة، موضحا أنه حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى وإسكات البنادق ووقف المعاناة التي تجتاح المنطقة، وقال "الآن الوقت هو للسلام والقانون الدولي والعدالة