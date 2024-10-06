يتصدرها الأهلي وبيراميدز.. 8 أندية عربية تترقب قرعة دوري أبطال أفريقيا

تترقب الأندية المصرية والعربية سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا غدا الاثنين، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأهل 16 فريقا لدور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في أخر نسختين ومن المقرر توزيع الأندية المشاركة على 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية.

وضمت 9 أندية سبق لها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا التواجد في دور المجموعات كما تتواجد 8 أندية عربية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهو نصف عدد الأندية المشاركة.

ويأتي الأهلي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية بإفريقيا برصيد 12 لقبا، في مقدمة الفرق العربية المتواجدة في هذا الدور ثم الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية، والفائز باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، والرجاء البيضاوي المغربي، المتوج بالبطولة أعوام 1989 و1997 و1999 والجيش الملكي المغربي، المتوج باللقب عام 1985، ومولودية الجزائر الذي حمل كأس البطولة عام 1976، والهلال السوداني وصيف نسختي 1987 و1992 بالإضافة إلى بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري اللذين يطمحان لحمل كأس البطولة للمرة الأولى.

وتواجه الأندية العربية،منافسة شرسة من باقي الفرق الأفريقية، التي حجزت مقاعدها في دور المجموعات على رأسها مازيمبي الكونغولي حيث يحلم بالفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سبق له الحصول عليها أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 و2015 كما يتواجد أيضا أورلاندو بايريتس وماميلودي صن داونز، ممثلا جنوب أفريقيا، اللذان أحرزا اللقب عامي 1995 و2016 ويعود ستاد أبيدجان الإيفواري المتوج باللقب الأفريقي عام 1966 من جديد، حيث يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى.

تصنيف الأندية في دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

التصنيف الثاني: بيراميدز (مصر)، الرجاء البيضاوي (المغرب)، يانج أفريكانز (تنزانيا)، شباب بلوزداد (الجزائر).

التصنيف الثالث: أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، ساجرادا (أنجولا).

التصنيف الرابع: مولودية الجزائر، مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، دجوليبا (مالي)، استاد أبيدجان (كوت ديفوار).