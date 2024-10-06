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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يحيل مسئول الوحدة الزراعية بإحدى قرى الباجور للنيابة

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئول الوحدة الزراعية بأحد قري مركز الباجور للنيابة لإعمال شئونها لتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 13 حالة تعدى بنطاق عمله ، مع استبعاده من أعمال حماية الأراضي بالوحدات الزراعية الواقع بها المخالفات وتشكيل لجان لفحص كافة أعماله ومراجعتها على الطبيعة والتأكد من مدى صحتها وفقاً للوائح والقوانين ، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الزراعة " إدارة حماية الأراضي".


وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة بعضوية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبالاشتراك مع مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة وعدد من المختصين لفحص ومعاينة وجود حالات تعدي على الأراضي الزراعية لم يتم حيالها أية إجراء قانوني، وبالمرور الميداني تم رصد عدد 13 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بزمام نواحي ميت الوسطى وتلبنت أبشيش بمساحات مختلفة، وعلى الفور تم تنفيذ الإزالات الفورية وتحرير محاضر مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير ضمن منظومة العمل تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق و هيبة الدولة.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية مديرية الزراعة مدينة الباجور