ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«يسرائيل هيوم»: أنباء أولية عن إطلاق نار في المحطة المركزية ببئر السبع جنوبي إسرائيل

المحطة المركزية
المحطة المركزية في بئر السبع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت صحيفة  “يسرائيل هيوم العبرية” عن أنباء أولية حول إطلاق نار بالمحطة المركزية في بئر السبع جنوبي إسرائيل ، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية أن "مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل شمال قطاع غزة" ، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام .

فيما قالت المقاومة إن مقاتليها قنصوا  جنديا إسرائيليا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا بقذيفتي "تي بي جي" غرفة قيادة وتحكم تابعة للجيش الإسرائيلي المتوغل بمخيم جباليا.

بئر السبع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل