«يسرائيل هيوم»: أنباء أولية عن إطلاق نار في المحطة المركزية ببئر السبع جنوبي إسرائيل

أعلنت صحيفة “يسرائيل هيوم العبرية” عن أنباء أولية حول إطلاق نار بالمحطة المركزية في بئر السبع جنوبي إسرائيل ، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية أن "مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل شمال قطاع غزة" ، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام .

فيما قالت المقاومة إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا بقذيفتي "تي بي جي" غرفة قيادة وتحكم تابعة للجيش الإسرائيلي المتوغل بمخيم جباليا.