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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

51 عاما على نصر أكتوبر.. الفن المصري ينجح في تجسيد الانتصار

حرب اكتوبر
حرب اكتوبر
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احتفت قناة القاهرة الإخبارية بمناسبة ذكرى مرور 51 عاما على نصر أكتوبر المجيد 1973، وقدمت تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «51 عاما على نصر أكتوبر.. الفن المصري ينجح في تجسيد الانتصار» تكشف فيه دور القوى الناعمة في تجسيد الانتصارات وتحفيز الشعب المصري خلال تلك الفترة.

وأفاد التقرير: «نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس ورُفع علم مصر 7على الضفة الشرقية للقناة، لعب الفن المصري بكافة أنواعه الغنائية والسينمائية والدرامية دورا كبيرا في تجسيد انتصار أكتوبر المجيد، حيث أصبح جزءً لا يتجزأ من المكتبة المصرية والعربية».

وأضاف: «حرب أكتوبر التي أعادت لمصر والأمة العربية كرامتها تعد الحرب الوحيدة التي خسرتها إسرائيل التي كانت تروج لنفسها بأنها تملك الجندي الذي لا يُقهر، ولكن كالعادة تحطم كل ذلك أمام قوة وباسلة القوات المسلحة المصرية».

وتابع: «الدراما المصرية لم تكن بعيدة عن توثيق وتخليد البطولات فتسابق العديد من صُناع الدراما لإنتاج أعمالا تبرز الدور الوطني والتضحيات الجليلة التي قام بها العديد من الأبطال المصريين فداء لوطنهم، ومن أبرزها أفلام «الرصاصة لاتزال في جيبي»، و«أبناء الصمت»، «حتى آخر العمر»، و«العمر لحظة»».

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