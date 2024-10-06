قداس إلهي في كنيسة الصليب الكريم بدمشق برئاسة البطريرك يوحنا العاشر

أقام البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس القداس الإلهي في كنيسة الصليب الكريم المحيي في منطقة القصاع بدمشق.

و شارك في الخدمة عدد من الأساقفة، بينهم رومانوس (الحناة) وموسى (الخوري) وأرسانيوس (دحدل)، بالإضافة إلى عدد من الكهنة والشمامسة.

حيث شهد القداس حضورًا مميزًا من أبناء الرعية، حيث تم تلاوة الصلوات والأناشيد الروحية، مما أضفى أجواء من الروحانية والسكون على الكنيسة.

وألقى البطريرك يوحنا العاشر عظة روحية تناولت موضوع الإيمان والمحبة، مؤكدًا على أهمية الوحدة بين أبناء الكنيسة في ظل الظروف الراهنة.