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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو جراف.. التسلسل الزمنى لحرب أكتوبر المجيدة

حرب اكتوبر
حرب اكتوبر
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استعرضت قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، لتظل ذكرى نصر حرب أكتوبر كابوسًا في ذاكرة قادة إسرائيل سياسيًا وعسكريًا.

وعرضت التسلسل الزمني لحرب أكتوبر، وجاء علي النحو التالي:

-بدأ التخطيط والتحضير لحرب أكتوبر في سرية تامة وهو العامل الحاسم الذي حسم المعركة.

-كان لخطة الخداع الاستراتيجي التي نفذتها مصر الدور الأكبر في تحقيق النصر المبين.

-في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم 6 أكتوبر نفذت القو ات المسلحة المصرية أكبر تمهيد نيراني في التاريخ.

-في أعقاب التمهيد النيراني عبرت القوات المسلحة المصرية قناة السويس وحطمت خط بارليف المنيع.

-واصلت القوات المسلحة هجومها في 7 أكتوبر وحطمت أسطورة سلاح الجو الإسرائيلي.

-كان يوم 8 أكتوبر بمثابة يوم الفشل العام لإسرائيل في مواجهة القوات المسلحة المصرية.

-في يوم 9 أكتوبر تحولت القوات المسلحة المصرية إلى صخرة في عمق سيناء تكسرت عليها هجمات العدو المضادة.

-التزمت مصر بقرار وقف إطلاق النار إلا أن إسرائيل خرقت قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال العسكرية.

-أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا آخر بوقف إطلاق النار اعتبارًا من 28 أكتوبر 1973.

-اضطرت إسرائيل إلى الدخول في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات في أكتوبر ونوفمبر 1973.

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