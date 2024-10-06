الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل أتلتيك بيلباو لمواجهة جيرونا

أعلن ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق أتلتيك بيلباو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالى:

حراسة المرمى: اليخاندرو باديا بيريز.

خط الدفاع: ايتور باريديس، دانييل فيفيان، بويرو أداما.

خط الوسط: اوسكار دي ماركوس، اينييغو رويز دي جالاريتا، أندير هيريرا، جوركا جوروزيتا، أوهيان سانسيت.

خط الهجوم: أليكس بيرينجور، إينياكي ويليامز.

ويحتل فريق جيرونا المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بينما يقع فريق أتلتيك بيلباو فى المركز السادس برصيد 17 نقطة.