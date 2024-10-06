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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس إلهي بدير السيدة العذراء بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

ارشيف
ارشيف
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احتفل الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر، بقداسًا إلهيًا صباح اليوم  في دير السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب، وذلك بمشاركة مجمع آباء رهبان الدير.

وتوافد عدد من المؤمنين إلى الدير للمشاركة في هذا القداس الروحي، الذي شمل تلاوة الصلوات والأناشيد الروحية، كما ألقى الأنبا مقار عظة روحية تناولت أهمية الإيمان والتضحية في حياة المؤمن، وأكد على ضرورة الوحدة والمحبة بين أبناء الكنيسة.

وتخلل القداس أجواء من الروحانية والسكينة، حيث عبر الحضور عن فرحتهم بالمشاركة في هذه المناسبة الروحية المميزة التي تعزز من الإيمان وتجمع المؤمنين في أجواء من السلام والمحبة.

أسقف الشرقية الإسماعيلية الصحراوي أبناء الكنيسة القداس دير السيدة العذراء