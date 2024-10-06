التونسيون في 59 دولة يواصلون الإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث لاختيار رئيس جديد

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، استمرار عملية التصويت بالخارج اليوم /الأحد/ حتى السادسة مساءً (بتوقيت دول الإقامة).

وقال أبو عسكر - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء التونسية اليوم /الأحد/ - إن الهيئة مكّنت الجالية التونسية بالخارج من التصويت الحر بـ59 دولة بمختلف أنحاء العالم، موضحًا أن كل تونسي موجود بالخارج سواء كان مقيمًا أو زائرًا أو سائحًا، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري، يمكنه التصويت في أي مركز اقتراع يختار التصويت فيه، فقط بجواز سفره أو ببطاقة هويته الوطنية.

وأضاف أن مراكز الاقترع في تونس وخارجها بدأت في استقبال 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبًا وناخبة من بينهم 642 ألفًا و810 ناخبين مسجلين خارج أرض الوطن أي بنسبة 6.6% من مجموع المسجلين، و9 ملايين و110 آلاف و407 مسجلين ومسجلات داخل تونس أي بنسبة 93.4%.

وتابع إن إجمالي مراكز الاقتراع بلغ 5331 مركزًا منها 5013 مركزًا داخل تونس و318 مركزًا بالخارج، متواجدة في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ59 دولة حول العالم وببعض المقرات الأخرى التي تحصّلت عليها الهيئة من بلدان الاعتماد.

ونوه أبوعسكر بأن الهيئة قامت - بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية - بوضع مخططات لنقل وتوزيع وتجميع المواد الانتخابية وتأمينها في المخازن الجهوية وفي مراكز الاقتراع.