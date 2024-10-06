أدلة جديدة في واقعة السحر المفبرك لمؤمن زكريا.. ونجل التربي: أصابتني اللعنة جراء استخراجه

تستكمل نيابة الخليفة الجزئية، بإشراف نيابة جنوب القاهرة، الاستماع إلي أقوال اللاعب السابق مؤمن زكريا ، في واقعة إدعاء بعض الأشخاص باستخراج سحر «عمل» ضد اللاعب، من أحد المقابر في منطقة الإمام الشافعي دائرة قسم شرطة الخليفة.

لعنة السحر أصابتني

وخلال التحقيقات.. أنكر المتهم الأول “نجل التربي” ارتكابه للواقعه، مؤكدًا أنه سحر حقيقي، وادعى إصابته بلعنة السحر جراء استخراجه، وشعوره بوعكه صحية والآلام في العظام وصداع، ومشاعر سلبية، وبسؤاله الشيخ الذى حضر مع اللاعب وزوجته وشقيقها، أكد أنها طاقة السحر السلبيه.

وأضاف المتهم أنه تواصل مع اللاعب من خلال شقيق زوجته، وحضروا الي المقابر، وشاهدوا السحر بصحبة المشايخ وأكدوا أنه صحيح، ونفي تهمة ادعاء السحر أو فبركة الفيديو.

طلاسم وعروسة بها دبابيس

اعترف التربي في التحقيقات بتفاصيل الواقعه، بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، حيث قاموا بإحضار صورة للاعب لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية، وقامو بكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغني لإلصاق الواقعة به، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا.

مالك الاستديو

فيما استمعت النيابة الي أقوال المصور مالك الاستديو الذى أكد واقعة طباعة صورة اللاعب لدي الاستديو ملكه، ونفى صلته بالواقعة، وعلمه بما انتو فعله، وقررت النيابة إخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات.

محامي مؤمن زكريا.. هناك أدلة جديدة

كما صرح محامي لاعب كرة القدم السابق مؤمن ذكريا، في واقعة فيديو السحر المفبرك، أن هيئة الموكلين عن اللاعب في الواقعه، حصلو علي أدله جديده، بصدد تقديمها لجهات التحقيق، وستؤكد تورط المتهمين في فبركه واقعه العثور علي السحر وقيامهم بكتابه الطلاسم و اصطناع وتجهيز كافه الاداوات المستخدمه لايهام الاعب، بوجود عمل له تسبب في مرضه وكتابه الطلاسم علي الصور والعروسة والورق.



وأضاف دفاع اللاعب مؤن زكريا، أن التحقيقات واعترافات المتهمين والأدله المقدمه ، بينت أن الواقعة ثابته في حق المتهمين والدليل علي انها مفبركه، والغرض منها النصب والابتزاز علي الكابتن مؤمن زكريا، موضحا أن المصور "مالك الاستوديو" هو الدليل الأول والرئيسي، كونه قام بطباعة الصور الخاصة بكابتن مؤمن، وتم وضعها من قٍبل باقي المتهمين واصطناع فيديو العثور علي السحر.

واستكمل دفاع اللاعب، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" أن غرض التربح وتحقيق المصالح الماليه موجود، من خلال استغلال ظروف الكابتن المرضيه وتحقيق شهره علي وسائل التواصل الاجتماعى وتحقيق مبالغ ماليه عاليه من خلال تحقيق مشاهدات كبيره علي المواقع وبيع الفيديوهات للمحطات والبرامج.

أقوال مؤمن زكريا

واستمعت النيابة الي أقوال مؤمن زكريا، وقال في نص التحقيقات انه علم من خلال شقيق زوجته، أن أحد الأشخاص ويعمل تربي، استخرج عمل له أثناء زراعته صبار داخل حوش ملك كابتن مجدى عبد الغني، وتوجه صحبة زوجته واثنين من المشايخ، الي المكان، واطلعوا علي السحر، وهو عبارة عن صورة خاصة بى وعليها كلمات وبعض الحروف والرموز، وانصرفنا بعدها.

يحاولون ابتزازه

واضاف إنه فوجئ بانتشار أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ، تخص قيام مجهول بسحر له ودفنه في أحد المقابر بمنطقة الامام الشافعى، وان المتهمين قاموا باستخراجه، وأكد أنه لا يعلم أحد من أصحاب الواقعة، ولم يتقابل معهم، وأنهم يحاولون ابتزازه، بواقعة استخراج عمل من داخل مقابر مملوكة للاعب الكرة السابق مجدى عبد الغني.

وأضاف زكريا أنه توجه إلي قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة وتقدم ببلاغ يتهم فيه " تربي" وآخرين بالتشهير به ونشر أخبار كاذبة تخصه، النصب عليه وابتزازه.

واستمعت النيابة الي أقوال اثنين من شهود الواقعة، والمشايخ، والذين أقروا بحضور اللاعب الي مكان المقابر بعد مهاتفة المتهمين له، بالتزامن مع انتهائهم من فبركة الفيديو داخل المقبرة وهم يستخرجون العمل، وشهد مالك الاستديو بأن اثنين منهم حضروا لطباعة صورة اللاعب لحبهم له.

وواجهت النيابة المتهمين بالواقعه، والمقاطع الصوتيه والفيديو المتداولة، وأمرت بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الخامس الهارب، وامرت بتحريز المضبوطات الخاصة بواقعة السحر، وتواصل النيابة الاستماع الى أقوال المتهمين.



ووجهت لهم النيابة تهم: نشر اخبار كاذبة، الابتزاز والتشهير، واستغلال مرض اللاعب، وإثارة الذعر بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبلبلة الرأى العام.

