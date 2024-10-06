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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. دانجوما ورويز يقودان جيرونا لمواجهة بيلباو

جيرونا
جيرونا
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أعلن ميجيل انخل سانشيز مونيوز، المدير الفنى لفريق جيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيك بيلباو، وذلك بعد قليل على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالى:
حراسة المرمى: باولو غازانيجا.
خط الدفاع: دافيد لوبيز سيلفا، أرناو مارتينيز، ميغيل غوتيريز، لاديسلاف كرييتشي.
خط الوسط: ايفان مارتين، يانجل هيريرا، دوني فان دي بيك، ياسر اسبريلا.
خط الهجوم: أرنو دانجوما، أبيل رويز.

ويحتل فريق جيرونا المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بينما يقع فريق أتلتيك بيلباو فى المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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