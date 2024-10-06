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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيك تعلن إجلاء عدد من مواطنيها من الأراضي اللبنانية

التشيك
التشيك
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أعلنت وزارة الخارجية في التشيك، اليوم /الأحد/، إجلاء عدد من مواطني البلاد من لبنان على متن طائرة تابعة لسلوفاكيا ومتوجهة إلى قبرص.
وذكرت الخارجية التشيكية - حسب ما ذكره راديو "براغ الدولي" اليوم - أنها لا تزال على تواصل مع مواطني البلاد المقيمين في لبنان والمقدر عددهم بمئتي شخص.
وأضافت أنها انتهت من إعداد قائمة بأسماء الأفراد المحتمل إجلاؤهم في المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
يشار إلى أن العديد من الدول تعكف حاليا على إجلاء مواطنيها من لبنان على خلفية ضربات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على جنوب البلاد.

التشيك قبرص سلوفاكيا لبنان