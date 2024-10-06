احتفت قناة القاهرة الإخبارية بمناسبة ذكرى مرور 51 عاما على نصر أكتوبر المجيد 1973، وقدمت تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «تنمية سيناء.. خطة مصرية شاملة للنهوض بأرض الفيروز» تكشف فيه آخر الإنجازات والتطورات التي تشهدها محافظة سيناء.

وأفاد التقرير: «سيناء تلك الأرض المقدسة التي كانت شاهدة على الانتصارات في في أوقات الحرب، وارتوت بدماء الشهداء في حرب السادس من أكتوبر 1973، هي الآن شاهدة على التنمية الشاملة».

وأضاف: «بعدما استردت مصر أرضيها بدماء القوات المسلحة وتضحية الشهداء منهم، دخلت مرحلة السلام من منطق القوة لتبدأ بعدها معركة أخرى وهي معركة البناء حاملة شعار «سيناء العبور الجديد»».

وتابع: «القوات المسلحة التي انتصرت في الحرب الآن تقف ذراعا قويا للدولة لتنفيذ مخططات الإعمار والبناء في سيناء، الدولة المصرية انفقت خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء، وزاد إجمالي الاستثمار العامة الموجهة للمنطقة بنحو 10 أضعاف لتصل إلى 58 مليارا و8 مليون جنيه العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 5 مليارات و900 مليون جنيه عام 2013/2014».