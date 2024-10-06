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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالهرم وبولاق الدكرور والوراق.. صور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والوراق للتأكد من انتظام العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ونسب إنجاز لجان البت الفنية للملفات المقدمة من المواطنين .

وأكد محافظ الجيزة  أن الدولة قد أزالت كل الصعوبات والإشكاليات الخاصة بملف التصالح للتيسير على المواطنين، سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، مؤكدا على ضرورة تحسين معدلات التنفيذ، والمتابعة الجادة لأداء العاملين في هذا الملف، والتأكيد على الاثار المترتبة على عدم قيام المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح.


وخلال الجولة استمع المحافظ من رؤساء الأحياء المعنية والمراكز التكنولوجية علي معدلات ونسب الانجاز مشدداً على الإسراع من وتيرة الأعمال مؤكداً علي متابعته الدورية لهذا الملف الهام من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية والتقارير المكتبية، للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء .


وكلف النجار بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة.


كما تفقد المحافظ لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء للتأكد من انعقادها بصورة دورية مشدداً على ضرورة مد مواعيد العمل للجان البت الفنية لتحقيق نسب انجاز مرتفعة بذلك الملف الحيوي . 
وكلف المحافظ مدير مديرية الإسكان بدعم عدداً من الاحياء والمراكز ذات الطلبات المرتفعة بلجان بت اضافية لفحص وإنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء .

حسن التعامل مع المواطنين مد فترات عمل لجان البت الفنية لتحقيق نسب انجاز مرتفع ملفات التصالح مخالفات البناء تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار