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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

انطلاق قداس الأحد الرابع بعد عيد الصليب في كنيسة سد البوشرية بلبنان

ارشيف
ارشيف
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أقام الأب طارق خيّاط، صباح يوم الأحد الكاهن المساعد في إرسالية العائلة المقدسة، بلبنان بقداس الأحد الرابع بعد عيد الصليب في كنيسة العائلة المقدسة بسد البوشرية.

شهد القداس حضور عدد من أبناء الرعية الذين تجمعوا للصلاة وتلقي الكلمات الروحية ،  في نهاية القداس، أقيمت صلاة جناز إدوارد حنا خيّاط، والد الأب طارق خيّاط، الذي توفى يوم أمس.

 

 كما تم إجراء صلاة جناز الثالث والسابع لراحة نفسه نيثن هيثم نارا.


 

أعرب الحضور عن تعازيهم للأب طارق ولعائلة الفقيد، مؤكدين أهمية هذه اللحظات الروحية التي تجمع المجتمع وتدعم الأسر في أوقات الحزن.

البوشرية عيد الصليب كنيسة العائلة المقدسة