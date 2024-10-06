الأنبا ماركوس يترأس قداس الأحد في كنيسة الشهيد مارمينا بكفر الشيخ

ترأس الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، قداس اليوم الأحد في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا والبابا كيرلس السادس بمحافظة كفر الشيخ.

شهد القداس حضورًا مميزًا من أبناء الكنيسة، حيث ألقى نيافته عظة روحية ملهمة تتناول أهمية الإيمان والوحدة في المجتمع. كما شارك في القداس عدد من آباء كهنة الكنيسة، مما أضفى جوًا من الروحانية والبركة.

وتخللت المناسبة أجواء من السعادة والفرح، حيث عبر أبناء الكنيسة عن امتنانهم لهذا اللقاء الروحي المميز الذي يعزز من روح المحبة والخدمة بينهم.

كما دعا الأنبا ماركوس الجميع للصلاة من أجل نجاح الخدمة واستمرار البركات في الكنيسة.