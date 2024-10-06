غدًا.. الجزيرى يطير إلى تونس للمشاركة فى معسكر نسور قرطاج

يسافر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك إلى بلاده غداً الاثنين، للانتظام في معسكر نسور قرطاج، استعداداً لخوض مباراتي جزر القمر المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان سيف الجزيري شارك في تدريبات الزمالك بالأمس بصورة طبيعية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.