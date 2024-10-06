ads
الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد برونزية بطولة العالم للجودو.. وزير الرياضة يستقبل اللاعبة صفا سليمان

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استقبال اللاعبة صفا سليمان، فور عودتها لمصر لتهنئتها  بعد التتويج بالميدالية البرونزية وتحقيق إنجاز تاريخي للجودو المصري، ضمن منافسات بطولة العالم للجودو للشباب والتي اقيمت بدولة طاجيكستان، بحضور الكابتن مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن أيزومي هيروشي، المدير الفني للمنتخب المصري.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالانجاز التاريخي الذي حققته سما، ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، حيث يعد هذا الانجاز خطوة مهمة في مسيرة الجودو المصري، وايضا اكتشاف المواهب المصرية في العديد من المجالات وهو ما تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة بصفة دائمة في جميع المجالات.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة المستمر للرياضيين الموهوبين ضمن المشروع القومي للموهبة بصفة خاصة، وجميع الرياضيين بصفة عامة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

مشيرا  إلى انه يتم اعداد صفا سليمان، وجميع الرياضيين البارزين ضمن المشروع القومي، استعدادا من الان لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، لتدعيم صفوف المنتخب الوطني ويكونوا نواة لجيل قادر على تحقيق الميداليات والالقاب في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

اللاعبة صفا سليمان برونزية بطولة العالم للجودو وزير الرياضة احمد محمدي