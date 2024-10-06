محافظ القاهرة يتفقد رفع علم مصر أعلى سارى طريق صلاح سالم

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع علم مصر أعلى السارى الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على ارتفاع ٣٠ مترًا، ضمن أعمال تطوير طريق صلاح سالم .

كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية للأعمال الجارية لرفع كفاءة الجزر الوسطى لطريق صلاح سالم فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية، والتى تتضمن دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات وأرصفة الجزر الوسطى ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير اللاند سكيب ومراجعة الإنارة .

ووجه محافظ القاهرة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمتابعة المستمرة لهذه المنطقة خاصة وأنها تعد أول ما يقابل القادم إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات ، والفازات الديكورية بطول الطريق.

رافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.