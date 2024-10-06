5 منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى الجيزة.. شاهد

اطلقت مؤسسة "حياة كريمة" اليوم خمسة منافذ متنقلة، لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتتمركز المنافذ في المناطق الآتية: “الحوامدية، ومنشأة القناطر، والعياط، والمنيب جنوب الجيزة”.

وتطرح المبادرة اللحوم بالأسعار المذكورة أدناه:

اللحوم مستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو

اللحوم البلدي بسعر 210 جنيهات للكيلو

اللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو

الفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

https://www.youtube.com/shorts/iVUojA5MTdc