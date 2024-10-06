وليد توفيق يوجه رسالة لشعب لبنان: "شعب عظيم وجاء وقت التضامن"

وجه الفنان وليد توفيق رسالة إلى شعب لبنان ، بعد العدوان الإسرائيلي المجرم على الأراضي اللبنانية خلال الأيام الماضية.

ونشر الفنان وليد توفيق فيديو على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ووجه من خلاله رسالة إلي الشعب اللبناني، وأهدي لهم اغنية أنا اللبناني.

https://www.instagram.com/reel/DAx1ZI4ol65/?igsh=MWxsdWJ2bzZzN3d5aQ==

وجاءت رسالته "اثبت الشعب اللبناني أنه شعب عظيم، وعلينا جميعاً التضامن في تلك اللحظة، وأن نقف جميعاً صف واحد".

وتابع الفنان وليد توفيق رسالته "لا تلتفتوا للانقسام وذباب السوشيال ميديا، الذي يحاول أن يفرقنا سنه وشيعه ومذاهب، وجميع بيوتنا مفتوحه لكم، ولابد من التعاون والتضامن".

واختتم الفنان وليد توفيق رسالته بأغنية أنا اللبناني، ليهديها إلي شعب لبنان، في تلك الظروف التي يعاني فيها العدوان الإسرائيلي.

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال محاولات الهجوم البري التي بدأت منذ أيام.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله، بعد القصف الذى استهدف موقعه، خلال الأيام الماضية، مع جانب من الاغتيالات لعناصر حزب الله.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.