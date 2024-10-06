"الزراعة" تصدر العدد 22 من مجلتها الشهرية «MALR»

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد ٢٢ من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر اكتوبر ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على احتفالات مصر بالذكرى ٥١ لحرب أكتوبر المجيدة.

ويشمل عدد هذا الشهر عددا من الموضوعات والتي يأتي على رأسها: تفاصيل اتفاقية دعم صغار المزارعين والتي تم توقيعها بحضور محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة، فضلا عن ملف خاص بالأنشطة التدريبية والإرشادية والتوعوية لوزارة الزراعة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية".

وبمناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة، ملف خاص يسلط الضوء على روايات بعض علماء وخبراء القطاع الزراعي الذين شاركوا في حرب اكتوبر العظيمة.

كما ينشر العدد الخريطة الصنفية لزراعة القمح في الموسم الجديد، والتوصيات الفنية للمزارعين والتي يجب مراعاتها خلال شهر اكتوبر الجاري، فضلا عن تسليط الضوء على وسائل مكافحة الحشائش في المحاصيل الزراعية في ظل التغيرات المناخية.ط، وغيرها من الموضوعات المتنوعة، ومقالات الخبراء في القطاع الزراعي.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات الصوتية والمرئية:

https://avic-malr.com/malr/