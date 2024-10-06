إنجاز تاريخي.. بطل التايكوندو عمر فتحي يحرز برونزية بطولة العالم للشباب

فى انجاز تاريخي حقق عمر فتحي بطل مصر فى التايكوندو برونزية بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة بعدما خسر فى نصف النهائى 2-1 امام بطل كوريا الجنوبية فى وزن تحت 68 كجم .

واستهل فتحي منافسات بطولة العالم التى تقام فى كوريا الجنوبية بالفوز على بطل الروسنة والهرسك 2-0 فى دور الـ 64 ثم حقق الفوز على بطل الصين فى دور الـ 32 2-1 ثم استطاع تحقيق الفوز على بطل المكسيك فى دور الـ 16 بنتيجة 2-0 .

وفى دور الـ 8 نجح فى تحقيق الفوز على بطل اسبانيا بنتيجة 2- 1 قبل ان يخسر فى مباراة نصف النهائى امام بطل كوريا ليضمن الحصول على ميداليا تاريخية لمصر .

يذكر ان منتخب الشباب للتايكوندو تحت 17 سنة يشارك حاليا فى بطولة العالم والمقامة فى مدينة شون شيون بكوريا الجنوبية وتقام فى الفترة من 1 وحتى 7 اكتوبر الجاري

وتضم قائمة اللاعبين كل من علي الدين احمد ومحمد عماد الدين واحمد يحيي وعلي محمد علي ومحمد السيد وعمر وسام وعمر محمد فتحي واحمد ياسر فتحي وادهم وائل وعبد الرحمن احمد وحنين علي ولمي ياسر وحبيبه مصطفى وحبيبه وائل وخديجة وليد ولجين فهمي ومريم شريف وامنه احمد وندي ايهاب وهبه الله ايمن

ويرأس البعثة الدكتور حسن كمال عضو مجلس ادارة الاتحاد ويقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد ومصطفى زكي والمدرب العام محمد بسيوني والمدربين مروة صلاح وايمن كمال وعمرو عبد الرازق ومصطفى خالد وتامر عبد المنعم.