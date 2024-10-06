الليلة.. مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يحتفي بذكرى نصر أكتوبر

يحتفي مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة حاليا بذكرى الانتصارات العظيمة في عروضه المقدمة اليوم.

وأكد الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه وبناء على توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، باحتفال كل مواقع وفرق الوزارة على مستوى الجمهورية بذكرى نصر أكتوبر يحتفل المهرجان في عروضه اليوم الأحد بفقرات واستعراضات وطنية بمناسبة الذكرى الخالدة لانتصار العزة والكرامة، مشيرا أن الاحتفال يأتي من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والهيئة للمناسبات الوطنية وحرصها على مشاركة الشعب المصري العظيم ومؤسساته الوطنية الاحتفال بها، تعزيزا للانتماء والهوية والتذكير بتضحيات أبطال الوطن.

ومن المقرر أن تتضمن احتفالات اليوم كلمات عن أكتوبر والانتصارات العظيمة التي حققها أبناء مصر من أجل استرداد سيناء العزيزة يقدمها كل من الفنان آحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية وذلك على المسارح المختلفة للمهرجان.

كما أن حفل الختام غدا الاثنين سيخصص أولى عروضه عن نصر أكتوبر يقدمها فرق القناة.

المهرجان تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي. ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين، ويشهد المهرجان إقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، ويختتم على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية غدا الاثنين بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.

وأعدت هيئة قصور الثقافة في القاهرة والمحافظات برنامجا مكثفا تنظم خلاله أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا، على مدار الشهر الحالي احتفالا بذكرى النصر.