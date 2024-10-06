مسئول أممي: تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان يدل على فشل نتنياهو

أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور هيثم أبو سعيد،أن تصاعد حدة هجمات قوات الاحتلال الاسرائيلي الجوية الأخيرة في لبنان تدل على فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق أي أنجاز ميداني على أرض الواقع.

وقال أبو سعيد - في تصريح لقناة " القاهرة الإخبارية" اليوم "الأحد"- إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان تنتهك جميع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،بالاضافة الي أن الاحتلال لا يكترث بكل المناشدات الدولية لوقف القصف المستمر سواء في لبنان أو في قطاع غزة بهدف كسب مزيد من الوقت لعدم محاسبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سواء محليا أو دوليا.

وأضاف الدكتور هيثم أبو سعيد أن المشهد مأساوي للغاية في جنوب لبنان، فالحالات الإنسانية مزرية وليس هناك من مأوي لكل النازحيين، لافتا إلى أن الوضع الصحي سئ جدًا، فهناك 4 مستشفيات خرجت عن الخدمة.