"تماثيل الوحوش الزجاجية" و"لا تصالح" ضمن عروض المونودراما بمهرجان آفاق مسرحية

تبدأ اليوم الأحد، مسابقات المونودراما ضمن النسخة العاشرة من مهرجان "آفاق مسرحية" في دورة الفنان نور الشريف. تنعقد المسابقات على مرحلتين: الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري، على مسرح آفاق، بينما تقام مرحلة النهائيات في مسرح الهناجر من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبل، برعاية وزير الثقافة د. أحمد هنو.

قالت سالي سليمان المدير التنفيذي للمهرجان، إن مسابقة المونودراما تبدأ بثلاثة عروض تقدم على مسرح آفاق بوسط البلد، في السابعة مساء.

وتابعت: أن العروض المقدمة هي عرض "تماثيل الوحوش الزجاجية" لفرقة مسرح الغُرب بالقاهرة من تأليف تينيسي ويليامز وإخراج أحمد حداد وعرض "لا تصالح" لفرقة أرتيست عن الزير سالم لألفريد فرج، تأليف وإخراج أحمد صابر، و عرض "التار" لفرقة نور المسرح تأليف محمود رياض وإخراج مصطفى عمران.

قال أحمد حداد مخرج عرض "تماثيل الوحوش الزجاجية"، إن العرض يتحدث عن شخص صنع عالما خاص به من تماثيل وحوش زجاجية وبعد هروبه من المنزل ذهب إلى الجيش وعاد بعد انتهاء الحرب يروي لنا سبب هروبه، فمن منا عاش حياته التي يريدها؟، وسبب اختيار النص لأنه يعكس صورة عن الشباب والواقع المؤلم الذي يعيشه دون إرادته.

العرض من تأليف تينيسي وليامز، وترجمة محمد يوسف رجب، وإخراج أحمد حداد، دراماتورج مهند هاني، مخرج منفذ نورهان حلمي، مساعد مخرج يوسف حداد، إعداد موسيقى عصام عبد الكريم، ديكور وملابس جاسر أسامة، اضاءة أسامة حربي، ومن تمثيل عصام رمضان في دور توم.

قال أحمد صابر مؤلف ومخرج عرض "لا تصالح"، إنه تم تأسيس الفريق عام 2023 وأول أعماله "منزل العائلة الكريمة" وآخرها "لا تصالح" وحصد جائزة التميز في التمثيل، وسبب اختياري للنص هو تعلقي بالزير سالم حين قرأت النص الأصلي لألفريد فرج، وتحكي المسرحية عن مقتل الملك العربي كليب بن ربيعه غدراً من جساس ابن عمه لتقوم حرب البسوس ويثأر الزير سالم صاحب الثأر ولن يتوقف عن الحرب الا بعودة كليب حي، مشيرا إلى أن المعلم الحقيقي في تلك الحياة هي التجربة والفشل والفاشل هو من لا يحاول.

العرض عن الزير سالم لألفريد فرج، تأليف وإخراج وتمثيل أحمد صابر لفرقة أرتيست، إضاءة أسامة حربي، ديكور شادي مصطفى، ملابس أحمد صابر، موسيقى أحمد حداد، مخرج منفذ محمود أحمد، مساعد مخرج محمد صلاح.

قال مصطفى عمران مخرج عرض "التار"، إن المسرحية تدور بين الخيال والواقع، حيث يقرر شخص أن يأخذ بثأره من نفسه بعد خوض صراعات نفسية كبيرة، والمسرحية من تأليف وتمثيل رياض محمود، مخرج منفذ وموسيقى أوكر المصري، إضاءة محمود بطوط، ديكور حمدي المحمدي، ملابس مصطفى عمران، ميك أب ندى سعيد، تعبير حركي عبده إسكندر.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.