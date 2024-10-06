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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيما الصين وكوريا الشمالية يتبادلان التهنئة في الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج
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تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال شي - حسبما نقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي.جي.تي.إن.) اليوم /الأحد/ - إن الصين وكوريا الشمالية أقامتا رسميا منذ 75 عاما مضى علاقاتهما الدبلوماسية ودشنتا فصلا جديدا في تاريخ العلاقات الثنائية، وهو ما يحمل أهمية كبيرة.
وأضاف الرئيس الصيني أن البلدين - على مدار 75 عاما - دعما بعضهما البعض لتوطيد سلطة الشعب وضمان السيادة الوطنية وتعزيز التبادلات والتعاون، مشيرا إلى أن الصداقة التقليدية بين البلدين صمدت في اختبار الأوقات العصيبة والتحديات العالمية، لتصبح محل تقدير للبلدين والشعبين.
من جانبه، أكد الزعيم الكوري الشمالي - في رسالته - أن البلدين تغلبا خلال الـ75 عاما الماضية على الاختبارات والتحديات المتنوعة، مشددا على التزام بلاده بمواصلة العمل لتعزيز وتطوير العلاقات الودية والتعاونية مع الصين وفقا لمتطلبات العصر الجديد.

الصين كوريا الشمالية