ماذا جاء في مقالات البابا شنودة الثالث حول حرب أكتوبر؟

كتب الراحل البابا شنودة الثالث العديد من المقالات والخطابات التي تعكس رؤيته حول حرب أكتوبر 1973، وتبرز دعمه للجيش المصري، وضرورة الوحدة الوطنية بين المصريين، تستعرض البوابه بعض المواضيع والأفكار التي تناولها في مقالاته:



1. الوحدة الوطنية



في مقالاته، أكد البابا شنودة على أهمية الوحدة بين المسلمين والمسيحيين خلال حرب أكتوبر. كان يشدد على أن الحرب ليست فقط قضية عسكرية، بل هي قضية وطنية تتطلب تضامن جميع أبناء الوطن.



2. التضحية والفداء

كتب البابا عن أهمية التضحية في سبيل الوطن، مشيدًا بشجاعة الجنود وتضحياتهم. كان يعتبر أن الشهادة في سبيل الوطن هي أعلى درجات الإيمان والوطنية.



3. الدعاء والصلاة

تناول البابا في مقالاته أهمية الدعاء والصلاة من أجل النصر، مشيرًا إلى أن قوة الإيمان تعتبر دافعًا مهمًا في تعزيز الروح المعنوية للجنود.



4. تأملات في النصر

بعد انتهاء الحرب، كتب البابا تأملات حول النصر، معتبرًا أنه تحقق بفضل تضحيات الشعب المصري والجيش، وأكد على أن النصر هو ثمرة الإيمان والعمل الجاد.



5. التأكيد على الحق والعدل

كتب البابا عن حق مصر في استعادة أراضيها المحتلة، مشيرًا إلى أن الحرب كانت دفاعًا عن الحق والعدل، وأن الله كان إلى جانب الشعب المصري في سعيه لتحقيق هذه الأهداف.



6. دعوة للسلام

رغم تركيزه على الحرب، لم يغفل البابا عن دعوة السلام بعد انتهاء القتال، مؤكدًا أن هدف الحرب ليس استمرار الصراع، بل استعادة السلام والكرامة للشعب المصري.

من خلال مقالاته، عمل البابا على تعزيز الروح الوطنية في نفوس المصريين، مشجعًا على الفخر بالهوية المصرية ودور كل فرد في دعم وطنه.





وهناك علي سبيل الذكر وليس الحصر بعض العناوين الشهيرة:

• “الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات”

• “التضحية من أجل الوطن”

• “نصر أكتوبر: إيمان وشجاعة”

• “حق مصر في استعادة أراضيها”



