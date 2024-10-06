ميقاتي: الحل الوحيد لوقف معاناة الشعب اللبناني هو وقف فوري لإطلاق النار

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحل الوحيد لوقف معاناة الشعب اللبناني، هو في وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701، والذي يؤسس لعودة النازحين إلى مناطقهم ولحفظ الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الأحد/ مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، حسبما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام.

وطالب ميقاتي - خلال اللقاء - بالعمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان وتأمين عودتهم إلى سوريا.. وقال "إن آلاف اللبنانيين باتوا نازحين في وطنهم، ولم يعد لبنان قادرا على تحمّل أعباء النازحين السوريين"، كما رحب بالجهود المبذولة من قبل مفوضية شئون اللاجئين والتي تخفف عن النازحيين اللبنانيين.

وبدوره.. أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن تلك الزيارة هي للتعبير عن التضامن مع لبنان في هذه الظروف العصيبة، ودعم الجهود الإنسانية لمساندة النازحين اللبنانيين.. مشيرا إلى أن المفوضية تدعم النازحين اللبنانين بمواد طبية وسلع غذائية، كما ستساهم بالمساعدات النقدية لحوالي 200 ألف شخص.

وأشار ميقاتي إلى أن المفوضية وسعت شبكتها من المستشفيات في الجنوب والبقاع؛ مما يعزز الوصول إلى علاجات صحية حرجة من خلال 42 مستشفى.