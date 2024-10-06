محافظ البحيرة تشارك فى احتفالية الشباب والرياضة بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر

شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في الاحتفالية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الحرية بدمنهور، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الواحدة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتأتي الاحتفالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والوطنية لدى الأجيال الصاعدة، وتفعيل دور مراكز الشباب فى تشجيع الشباب والنشئ على ممارسة الرياضة والفنون وتوفير بيئة ملائمة لتنمية مواهبهم.

وخلال الاحتفالية، افتتحت الدكتورة جاكلين كرنفال مهرجان الرسم الفوري للنشء، الذي شهد مشاركة 300 طليع من مختلف أنحاء المحافظة.

حيث أبدع الشباب المشاركون في التعبير عن مشاعرهم الوطنية وتجسيد مظاهر الاحتفال بانتصارات أكتوبر من خلال رسومات فنية مباشرة عبروا من خلالها عن اعتزازهم بهذا الحدث التاريخي العظيم.

ووجهت محافظ البحيرة بعمل معرض لكافة الصور والأعمال وعرضها خلال حفل تكريم أبطال البحيرة الحاصلين على مراكز عالمية ومحلية في الرياضة المختلفة، في ضوء الحرص على دعم الشباب وتطوير مهاراتهم، مؤكدة أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بجميع المدن والقرى، بما يعزز من قدرتها على احتضان المزيد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية التي تساهم في بناء جيل قادر على التحدي والإبداع.

كما اكدت الدكتورة جاكلين عازر، على الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة والفن في تعزيز الهوية الوطنية وتشكيل وعي الشباب، مشيدة بمشاركة الطلائع في مثل هذه الفعاليات التي تنمي فيهم روح التعاون وحب الوطن.