"تدمير موقع لسان التمساح".. كيف ثأرت القوات المسلحة للشهيد عبد المنعم رياض؟

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان «الطريق إلى النصر بين الصمود والاستنزاف»، من إنتاج قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء في الفيلم: "كثيرة هي مفاصل حرب الاستنزاف، ففي سويداء العمق الإسرائيلي، تجلت ملاحم قتالية حملت بصمات من صنفتهم أدبيات الحرب الإسرائيلية بالأشباح".

وقال الرائد سمير نوح من أبطال المجموعة 39 قتال خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر: "أكد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضرورة الأخذ بثأر الشهيد عبد المنعم رياض، وصدرت الأوامر للراحل اللواء محمد أحمد صادق مدير المخابرات الحربية والاستطلاع والبطل إبراهيم الرفاعي، وفي ليلة الأربعين من استشهاد الفريق عبد المنعم رياض قامت المجموعة 39 قالت بالهجوم على هذا الموقع المسمى لسان التمساح، دمرنا كل من هو في الموقع وقتلنا 44 جنديا وضابطا إسرائيليا في هذا الموقع".

وأشار، إلى أنّ موقع لسان التمساح من المواقع الحصين لخط بارليف، وتم الهجوم عليه وتدمير بالكامل من مخازن ذخيرة وأسلحة: "مخليناش فيه حاجة تنفع أبدا، وقعدنا ساعتين كاملتين، إلا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات للمواقع المحيطة بضرب الموقع بما فيه من مصريين وإسرائيليين، كنا بدأنا التحرك بعد التحرك بالكامل وعدنا سالمين".